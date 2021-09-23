Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в девяти регионах Украины - Минздрав
22:10 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно данным на сайте ведомства, эпидемические показатели в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях соответствуют оранжевой зоне. В этих регионах число госпитализаций составляет более чем 50% в течение двух суток. Согласно украинскому законодательству, в этих регионах будут действовать меры, соответствующие желтой зоне, но местные власти наделены правом вводить дополнительные ограничения. С сегодняшнего дня желтый уровень эпидемической опасности введен на всей территории Украины.
Он обязывает носить маски в помещениях и общественном транспорте, придерживаться социальной дистанции в 1,5 м. При нем запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес- центров - более 1 человека на 10 кв. м., работа учреждений образования, если менее 80% педагогического состава вакцинированы хотя бы одной дозой препарата от коронавируса.
НОВОСТИ
- 22:20 23.09.2021
- На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, на борту находились 3 человека
- 22:20 23.09.2021
- Третья волна COVID-19 в Африка спадает, необходимо готовиться к четвертой - ВОЗ
- 21:20 23.09.2021
- "История Севастополя" получила гран-при конкурса "Книга года - 2021"
- 21:10 23.09.2021
- На сессии ГА ООН новых случаев заражения коронавирусом нет - офис
- 19:20 23.09.2021
- Встреча Лаврова с сирийским главой МИД началась в Нью-Йорке
- 19:15 23.09.2021
- В МТПП рассказали об итогах акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе»
- 19:10 23.09.2021
- К 2023 году США планируют завершить процесс ликвидации химоружия - Пентагон
- 18:20 23.09.2021
- В интересах европейцев Франция продолжит диалог с Россией - МИД
- 18:10 23.09.2021
- На борьбу с голодом в других странах США готовы выделить 5 млрд долларов
- 17:54 23.09.2021
- «Муравьи», «Фоксы» и «Раскаты»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать