Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в девяти регионах Украины - Минздрав

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в девяти регионах Украины, вследствие чего они переходят из желтой в оранжевую зону эпидемической опасности. Об этом сообщила в четверг пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.



Согласно данным на сайте ведомства, эпидемические показатели в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях соответствуют оранжевой зоне. В этих регионах число госпитализаций составляет более чем 50% в течение двух суток. Согласно украинскому законодательству, в этих регионах будут действовать меры, соответствующие желтой зоне, но местные власти наделены правом вводить дополнительные ограничения. С сегодняшнего дня желтый уровень эпидемической опасности введен на всей территории Украины.



Он обязывает носить маски в помещениях и общественном транспорте, придерживаться социальной дистанции в 1,5 м. При нем запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес- центров - более 1 человека на 10 кв. м., работа учреждений образования, если менее 80% педагогического состава вакцинированы хотя бы одной дозой препарата от коронавируса.



