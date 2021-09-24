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Для обеспечения безопасности Кабула талибы создали специальную комиссию

22:30 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) создало специальную комиссию для обеспечения безопасности Кабула. Об этом сообщило в четверг афганское агентство Аамадж ньюс.

"Специальная комиссия для обеспечения безопасности в столице создана под председательством заместителя председателя временного кабинета министров муллы Абдул Гани Барадара", - приводит агентство слова представителя радикалов.

Как уточняется, комиссия создана с целью предотвращения угроз в Кабуле, в частности вооруженных нападений, ракетных атак или терактов со стороны экстремистов.

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