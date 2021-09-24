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На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов

09:00 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино- Балкарии Михаил Надёжин.

"К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ходе поисково-спасательных работ удалось найти и доставить вниз, а затем передать медикам 14 человек. "Все 14 человек переданы врачам медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи. Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались", - сказал он.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

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