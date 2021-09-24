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В Красноярском крае предотвращено нападение на школу - Бастрыкин

09:05 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодого человека, готовившего нападение на школу, задержали в Красноярском крае. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 24 сентября.

"В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", - сказал он. Других подробностей глава СК не привел.

Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

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