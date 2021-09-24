В Красноярском крае предотвращено нападение на школу - Бастрыкин
09:05 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молодого человека, готовившего нападение на школу, задержали в Красноярском крае. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 24 сентября.
"В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", - сказал он. Других подробностей глава СК не привел.
Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
НОВОСТИ
- 09:00 24.09.2021
- На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
- 22:30 23.09.2021
- Для обеспечения безопасности Кабула талибы создали специальную комиссию
- 22:20 23.09.2021
- На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, на борту находились 3 человека
- 22:20 23.09.2021
- Третья волна COVID-19 в Африка спадает, необходимо готовиться к четвертой - ВОЗ
- 22:10 23.09.2021
- Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в девяти регионах Украины - Минздрав
- 21:20 23.09.2021
- "История Севастополя" получила гран-при конкурса "Книга года - 2021"
- 21:10 23.09.2021
- На сессии ГА ООН новых случаев заражения коронавирусом нет - офис
- 19:20 23.09.2021
- Встреча Лаврова с сирийским главой МИД началась в Нью-Йорке
- 19:15 23.09.2021
- В МТПП рассказали об итогах акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе»
- 19:10 23.09.2021
- К 2023 году США планируют завершить процесс ликвидации химоружия - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать