Экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон арестован в Италии - адвокат

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Италии вечером в четверг арестовали бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона, который скрывается от правосудия Испании с осени 2017 года, в итальянской области Сардиния. Об этом в пятницу сообщил его адвокат Гонсало Бойе на своей странице в "Твиттере".

"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года (международный ордер на арест - прим. ТАСС), которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", - указано в заявлении.