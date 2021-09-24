Экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон арестован в Италии - адвокат
09:20 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Италии вечером в четверг арестовали бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона, который скрывается от правосудия Испании с осени 2017 года, в итальянской области Сардиния. Об этом в пятницу сообщил его адвокат Гонсало Бойе на своей странице в "Твиттере".
"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года (международный ордер на арест - прим. ТАСС), которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", - указано в заявлении.
НОВОСТИ
- 10:32 24.09.2021
- Дэниел Крейг стал почетным коммандером военно-морского флота Великобритании
- 10:20 24.09.2021
- Советник Ангелы Меркель назвал партнерство AUKUS оскорблением партнеров по НАТО
- 10:17 24.09.2021
- Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах
- 10:05 24.09.2021
- В РФ почти в два раза вырос спрос на ремонт бытовой техники
- 10:00 24.09.2021
- В России существенно выросло кредитование населения
- 09:32 24.09.2021
- Для контроля за производством воды от скважины до прилавка может быть введен аналог ЕГАИС
- 09:05 24.09.2021
- В Красноярском крае предотвращено нападение на школу - Бастрыкин
- 09:00 24.09.2021
- На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
- 22:30 23.09.2021
- Для обеспечения безопасности Кабула талибы создали специальную комиссию
- 22:20 23.09.2021
- На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, на борту находились 3 человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать