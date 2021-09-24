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Для контроля за производством воды от скважины до прилавка может быть введен аналог ЕГАИС

09:32 24.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В России введут аналог ЕГАИС для контроля за производством воды от скважины до прилавка. Систему намерены создать Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий. Это, по замыслу авторов инициативы, позволит пресечь поток фальсификата.

Уже с 1 декабря начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак». С марта будущего года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды.  Эхо Москвы

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