Для контроля за производством воды от скважины до прилавка может быть введен аналог ЕГАИС

09:32 Источник: Эхо Москвы

В России введут аналог ЕГАИС для контроля за производством воды от скважины до прилавка. Систему намерены создать Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий. Это, по замыслу авторов инициативы, позволит пресечь поток фальсификата.

Уже с 1 декабря начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак». С марта будущего года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Эхо Москвы