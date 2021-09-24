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НОВОСТИ

В РФ почти в два раза вырос спрос на ремонт бытовой техники

10:05 24.09.2021 Источник: Газета.Ru

За прошедший год на 94% вырос спрос на ремонт крупной бытовой техники, на 96% — мелкой, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Авито.Услуги. Отдельные категории техники показывают даже более резкую динамику: так, например, ремонт телевизоров по сравнению с сентябрем 2020 года стал популярнее на 128%.

Спрос на ремонт компьютеров и ноутбуков за последний год вырос на 23%, а на ремонт прочей компьютерной техники, в частности, принтеров и планшетов — на 123%. Починка смартфонов в свою очередь выросла на 19% год к году.

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