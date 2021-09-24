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В Москве зарегистрировали 56 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с 24 августа

12:32 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 56, что стало максимум с 24 августа. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 54 смерти. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 28 607 человек (1,77% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 893 против 3 345 днем ранее, до 1 614 404. В относительном выражении прирост составил 0,18%.

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