В 2022 году на пособия по безработице будет выделено почти 64 млрд рублей - Голикова
13:32 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в целом вышла на допандемийный уровень безработицы, однако это отмечается не во всех регионах страны. В 2022 году на пособия по безработице будет выделено почти 64 млрд рублей, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
"В 2022 году у нас на пособия по безработице у нас предусмотрено почти 64 млрд рублей, это чуть меньше, чем в 2021 году. Связано это с тем, что количество безработных снижается, и уже к концу августа, как вы знаете, мы вышли на допандемический уровень безработицы, хотя такая тенденция прослеживается еще не во всех субъектах Российской Федерации", - сказала она.
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