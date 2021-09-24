Развития атомной энергетики и технологий хотят более половины жителей РФ - опрос

13:40

Более 74% россиян считают необходимым развитие атомной энергетики - следует из опроса, проведенного «Левада-центром» (организация на территории РФ признана иностранным агентом) в конце августа. Было опрошено выборочно 3944 человека из всех федеральных округов Российской Федерации. Причем самый высокий уровень поддержки атомной генерации отмечается в Санкт-Петербурге, и составляет 81% опрошенных, 75% населения в Центральном и Сибирском федеральных округах уверены в необходимости развития или сохранения атомной энергетики на нынешнем уровне. В остальных федеральных округах и в Москве уровень поддержки тоже довольно высок, он охватывает от 71 до 74% населения.



Денис Волков, директор «Левада-Центра», комментируя результаты соцопроса, отметил: «Важно подчеркнуть, что 51% россиян выступают именно за дальнейшее развитие атомной отрасли, причем доля сторонников развития атомных технологий выросла за последние 3 года с 48% до 51%. Также более половины опрошенных (56%) согласны с тем, что атомная энергетика – это «зеленый», чистый вид производства электроэнергии. За последние 3 года этот показатель остаётся на высоком уровне. Результаты нашего исследования говорят о существенной поддержке атомной энергетики среди граждан, укрепляется мнение о том, что атомную энергетику необходимо активно развивать».