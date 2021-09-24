Онлайн-голосование будет развиваться, так как оно удобно и технологично - эксперты

14:04

Эксперты в беседе с журналистами АиФ.ru, комментируя онлайн-голосование отметили его технологичность и удобство, высказав мнение, что в будущем оно найдет широкое применение.

Генеральный директор Центра стратегического планирования, социолог Виктор Потуремский отметил ДЭГ как удобный и надежный способ голосования:

«Люди, которые имеют опыт пользования госуслугами, с высокой вероятностью воспользуются и электронным голосованием», — заявил эксперт.

В свою очередь журналист и прозаик Дмитрий Лекух отметил удобство дистанционного электронного голосования для интернет-пользователей, высказал уверенность в том, что будущее за ДЭГ. Литератор рассказал о том, что его супруга, имея московскую прописку, смогла проголосовать онлайн, «а мне было жаль, что в Подмосковье нет онлайн-голосования, пришлось идти на участок».

Валентина Матвиенко, спикер Совфеда, ранее высказала мнение, что ДЭГ может быть применено в выборах президента РФ в 2024 году, также в будущем планируется расширить использование системы онлайн-голосования.