Онлайн-голосование будет развиваться, так как оно удобно и технологично - эксперты
14:04 24.09.2021
Эксперты в беседе с журналистами АиФ.ru, комментируя онлайн-голосование отметили его технологичность и удобство, высказав мнение, что в будущем оно найдет широкое применение.
Генеральный директор Центра стратегического планирования, социолог Виктор Потуремский отметил ДЭГ как удобный и надежный способ голосования:
«Люди, которые имеют опыт пользования госуслугами, с высокой вероятностью воспользуются и электронным голосованием», — заявил эксперт.
В свою очередь журналист и прозаик Дмитрий Лекух отметил удобство дистанционного электронного голосования для интернет-пользователей, высказал уверенность в том, что будущее за ДЭГ. Литератор рассказал о том, что его супруга, имея московскую прописку, смогла проголосовать онлайн, «а мне было жаль, что в Подмосковье нет онлайн-голосования, пришлось идти на участок».
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда, ранее высказала мнение, что ДЭГ может быть применено в выборах президента РФ в 2024 году, также в будущем планируется расширить использование системы онлайн-голосования.
Новости
- 15:04 24.09.2021
- Мосизбирком сообщил об отсутствии жалоб на результаты онлайн-выборов в столице
- 15:00 24.09.2021
- Турция ожидает от РФ других подходов в Сирии из-за угрозы со стороны Дамаска - Эрдоган
- 14:40 24.09.2021
- «Салют, с днем рождения!»: виртуальным ассистентам Салют — Сберу, Афине, Джой — исполнился год
- 14:32 24.09.2021
- Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею - Третьяк
- 14:12 24.09.2021
- Устроивший стрельбу в пермском университете пришел в сознание - Минздрав края
- 14:00 24.09.2021
- ЦИК РФ утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися
- 13:40 24.09.2021
- Развития атомной энергетики и технологий хотят более половины жителей РФ - опрос
- 13:32 24.09.2021
- В 2022 году на пособия по безработице будет выделено почти 64 млрд рублей - Голикова
- 13:20 24.09.2021
- Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72% - Памфилова
- 13:05 24.09.2021
- Нахождение войск США в Сирии незаконно, они должны покинуть страну - глава МИД республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать