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Онлайн-голосование будет развиваться, так как оно удобно и технологично - эксперты

14:04 24.09.2021

Эксперты в беседе с журналистами АиФ.ru, комментируя онлайн-голосование отметили его технологичность и удобство, высказав мнение, что в будущем оно найдет широкое применение.

Генеральный директор Центра стратегического планирования, социолог Виктор Потуремский отметил ДЭГ как удобный и надежный способ голосования:

«Люди, которые имеют опыт пользования госуслугами, с высокой вероятностью воспользуются и электронным голосованием», — заявил эксперт.

В свою очередь журналист и прозаик Дмитрий Лекух отметил удобство дистанционного электронного голосования для интернет-пользователей, высказал уверенность в том, что будущее за ДЭГ. Литератор рассказал о том, что его супруга, имея московскую прописку, смогла проголосовать онлайн, «а мне было жаль, что в Подмосковье нет онлайн-голосования, пришлось идти на участок».

Валентина Матвиенко, спикер Совфеда, ранее высказала мнение, что ДЭГ может быть применено в выборах президента РФ в 2024 году, также в будущем планируется расширить использование системы онлайн-голосования.

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