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НОВОСТИ

Турция ожидает от РФ других подходов в Сирии из-за угрозы со стороны Дамаска - Эрдоган

15:00 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ожидает от России других подходов в Сирии, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.

"В Сирии режим [президента Башара Асада] представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам", - сказал президент Турции при общении с журналистами.

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