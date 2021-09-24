Турция ожидает от РФ других подходов в Сирии из-за угрозы со стороны Дамаска - Эрдоган

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ожидает от России других подходов в Сирии, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.

"В Сирии режим [президента Башара Асада] представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам", - сказал президент Турции при общении с журналистами.