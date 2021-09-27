В России выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 513, до 6 618 117. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 779 против 805 днем ранее, до 204 679. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба.