Гани заявил, что "Фейсбук", где он призвал признать правительство талибов, был взломан
12:05 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в "Фейсбуке", на которой он якобы призвал признать правительство движения "Талибан" (запрещено в РФ), была взломана. Соответствующая запись появилась в понедельник на официальной странице политика в "Твиттере".
"Официальная страница Ашрафа Гани в Фейсбуке была взломана, - говорится в сообщении. - Информация, размещенная на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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