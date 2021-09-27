Иран слабее, чем кажется, и Израиль не даст ему получить ядерное оружие - Беннет
17:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, Тегеран слабее и уязвимее, чем кажется. С таким заявлением выступил в понедельник премьер- министр Израиля Нафтали Беннет на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Иран слабее и уязвимее, чем кажется. Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие", - заявил Беннет.
НОВОСТИ
- 09:20 27.09.2021
- Президент Сербии приказал привести армию в повышенную боевую готовность
- 09:05 27.09.2021
- Британский корабль проследовал через Тайваньский пролив
- 18:42 24.09.2021
- Начгенштаба Валерий Герасимов нацелился на Пакистан
- 17:54 23.09.2021
- «Муравьи», «Фоксы» и «Раскаты»
- 17:40 23.09.2021
- Министр обороны Сербии проверил боеготовность войск на административной линии с Косовом
- 10:05 23.09.2021
- Алжир получил С-400 "Триумф" - СМИ
- 07:45 23.09.2021
- Вторая серийная АПЛ проекта "Борей-А" выйдет на испытания в 2022 году
- 10:05 22.09.2021
- В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР
- 09:00 22.09.2021
- Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
- 13:30 19.09.2021
- Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать