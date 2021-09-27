Иран слабее, чем кажется, и Израиль не даст ему получить ядерное оружие - Беннет

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, Тегеран слабее и уязвимее, чем кажется. С таким заявлением выступил в понедельник премьер- министр Израиля Нафтали Беннет на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран слабее и уязвимее, чем кажется. Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие", - заявил Беннет.