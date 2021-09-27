Цена газа в Европе вновь превысила к $930 за 1 тыс. куб. м
17:12 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе в ходе торгов 27 сентября вновь превысила $930 за 1 тыс. куб. м, показывая рост почти на 9% в течение дня. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти $930,5 за 1 тыс. куб. м.
Общий рост цены газа за день составляет уже почти 9%.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на голубое топливо в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.
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