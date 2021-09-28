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В Самарской области для посещения общественных мест введут цифровые коды

09:32 28.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В Самарской области введут цифровые коды для посещения общественных мест. На организацию системы региональные власти отвели две недели. Коды распространят не только на общепит, как это было в начале лета в Москве, но и кинотеатры, театры, фитнес-клубы и так далее. Решение губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме объяснил резким подъемом заболеваемости в регионе (по суточному приросту зараженных Самарская область вышла на 4-е место в стране).

Ранее сообщалось, что в столице власти в связи с тем же усилят контроль за соблюдение масочного режима в транспорте и других общественных местах.  Эхо Москвы

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