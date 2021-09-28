В Косово албанцы напали на группу сербов
10:00 28.09.2021 Источник: Эхо Москвы
На севере Косова албанцы напали на группу сербов. Об этом пишет местный сайт «Косово онлайн». По его данным, атаковавшие были вооружены ножами и битыми бутылками. Насколько серьезные травмы получили пострадавшие, не уточняется, известно лишь, что их было около 10-15 человек и что обошлось без жертв. Это группа сербов, которая приехала в канцелярию подавать документы. Полиция приехала на место происшествия, по заверениям пострадавших, когда опасность уже миновала.
Ситуация на границе Косово и Сербии резко обострилась в понедельник из-за того, что косовские власти перестали пропускать автомобили с сербскими номерами. Для разгона недовольных Косово применило спецназ, Белград в ответ привел войска в повышенную боеготовность. Эхо Москвы
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