Медведев назвал ОБСЕ институтом, с помощью которого одни страны пытаются давить на другие

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ОБСЕ из международной организации превращается в институт, при помощи которого одни страны пытаются давить на другие. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

"Очень плохо, когда международная организация превращается в институт, при помощи которого пытаются одни страны, группы одних стран, влиять на другие. Ведь для чего вообще ОБСЕ когда-то созывалась, уже забыли все на самом деле. Сейчас это называется Организация по безопасности и сотрудничеству, а вообще, это было когда-то Совещание. Еще это было в далекие-далекие 1970-е годы. Значит, для того, чтобы стороны, все участники могли найти консенсус по важнейшим вопросам", - указал Медведев.