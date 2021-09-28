Цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров
10:20 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
К настоящему моменту стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за 1 тыс. куб. м.
Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.
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