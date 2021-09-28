В США потребовали привлечь к ответственности директора МВФ
13:32 28.09.2021 Источник: Газета.Ru
Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву в Сенате Соединенных Штатов потребовали привлечь к ответственности из-за скандала, связанного с расследованием Всемирного банка о завышении показателей Китая в рейтинге Doing Business, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу комитета Сената США по международным отношениям.
«Учитывая, насколько важно, чтобы эти данные были и считались безукоризненными, эти обвинения глубоко тревожны, на первый взгляд трудно переоценить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева поставит под угрозу целостность как данных, так и [Всемирного] банка, чтобы угодить китайскому правительству», — указано в заявлении американских сенаторов-членов комитета.
По данным представителей комитета, Георгиева не имеет свидетельств в противовес данным независимого аудита, проведенного Всемирным банком.
Скандал с рейтингом Doing Business связан с предположительным завышением показателей Китая, которое было сделано под давлением со стороны директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Джим Ён Кима.
Ранее Всемирный банк заявил о прекращении публикации рейтинга Doing Business. Газета.Ru
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