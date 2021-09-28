Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тыс рабочих мест за пределами ТТК

13:25

Статус инвестиционных проектов присвоен нескольким девелоперским проектам по созданию рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, соответствующее распоряжение подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Застройщики, в свою очередь, обязались создать более 19,5 тыс. рабочих мест, построив промышленные и инфраструктурные объекты. Инвестиции в реализацию проектов составят свыше 25 млрд руб.

В программе принимают участие компании ГК «ПИК», ГК «Капитал груп», компании, входящие в ГК «Пионер», АО «Специализированный застройщик «Метромаш» (AFI Development), ООО «Стройэкспорт» («РГ-Девелопмент»). Компаниями будут возведены торговые комплексы, объекты инфраструктуры, промышленные и бизнес-парки, офисно-торговые центры.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году. Изначально она была нацелена на создание объектов промышленного и офисного назначения. В ноябре 2020 года программа была существенно расширена - теперь инвесторы могут получить льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов», — сообщает пресс-служба.

Программа позволит провести комплексную и сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также сократить дефицит рабочих мест в уже сложившихся городских районах. В сообщении отмечается, что «на данный момент в программе участвуют крупные застройщики, которые планируют инвестировать в девелоперские проекты более 50 млрд руб. и создать порядка 20 тыс. рабочих мест».