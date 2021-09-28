Проект School InstaVoice поможет московским школьникам подготовиться к ЕГЭ
13:47 28.09.2021
Записать короткий ролик на английском языке и высказаться по заданной теме предлагает ученикам 9-11 класса стартовавший в столице лингвистический проект School InstaVoice.
Как рассказала директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева, комментируя набирающий в последние годы популярность экзамен по иностранному языку, в том числе и прежде всего - английскому, «там есть вполне “тяжеловесная” устная часть, которая может принести 20 баллов в общую копилку баллов для поступления в выбранный ребятами вуз».
Она подчеркнула, что эксперты рекомендуют в качестве подготовки к устному экзамену записать видео со своим монологом или диалогом, что позволит проанализировать готовность к этому экзаменационному формату.
Благодаря конкурсу участники смогут продемонстрировать уровень владения английским, навыки убеждения и аргументации, получить дополнительную практику в подготовке к государственной аттестации, а также пообщаться с зарубежными сверстниками.
Развитие творческого мышления, практические знания и навыки общения на иностранном языке, возможности свободно общаться, выражая собственное мнение и идеи - основные задачи конкурса. Тема, по которой необходимо записать и опубликовать видео в Instargam проекта объявляется раз в два месяца. Первая тема – «Труд важнее таланта»
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