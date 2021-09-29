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НОВОСТИ

КНДР заявила, что провела испытания новой гиперзвуковой ракеты

09:00 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР 28 сентября провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК. По его данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Ракета была разработана Академией военных наук КНДР.

Ранее агентство Рёнхап передало, что КНДР заявила о проведении испытания сверхзвукового летательного аппарата нового типа.

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