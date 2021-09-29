Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана
09:05 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потоки лавы от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте. Об этом в среду сообщила газета "Паис" со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.
Сообщается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов.
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