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Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана

09:05 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потоки лавы от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте. Об этом в среду сообщила газета "Паис" со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.

Сообщается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов.

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