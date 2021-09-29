Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потоки лавы от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте. Об этом в среду сообщила газета "Паис" со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.

Сообщается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов.