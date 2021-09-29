Минздрав предложил разрешить ввоз в РФ незарегистрированных вакцин

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств и вакцин. Рекомендация распространяется на клиники-участницы Московского международного медицинского кластера.

Их обяжут уведомлять фонд обо всех побочных и нежелательных эффектах, которые могут возникнуть от приёма иностранных препаратов у пациентов.

Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Также отмечается, что фонд сможет проверять качество ввозимых медикаментов в лабораториях России или Организации экономического сотрудничества и развития. Говорит Москва