Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс уволят непривитых медиков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс уволят сотрудников государственных и частных медицинских учреждений, не сделавших прививку от коронавируса. С таким заявлением в среду выступил на онлайн- брифинге министр здравоохранения региона Брэд Хаззард.

Глава ведомства отметил, что приближаются крайние сроки вакцинации против коронавируса, назначенные властями региона для всех медицинских работников в штате, и те, кто по-прежнему по каким-либо причинам отказываются от прививки, "лишатся должности". "Для очень небольшого числа людей, имеющих противопоказания, Минздрав постарается найти другие места работы, однако [эти места работы] будут за пределами министерства здравоохранения, о чем мы много раз предупреждали", - сказал Хаззард.

Министр указал, что занятые в секторе здравоохранения региона работники должны понимать важность вакцинации и, если они не делают прививку по любой причине, кроме медицинской, им "не следует работать в системе здравоохранения вообще". Ранее Минздрав штата Новый Южный Уэльс объявил об обязательной вакцинации всех медицинских работников в регионе, указав, что до 30 сентября сотрудники государственных и частных учреждений должны сделать прививку против COVID-19. По прогнозам властей, к 30 сентября 97,5% медперсонала Нового Южного Уэльса получат как минимум одну дозу.

По данным федерального министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили более 100 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели около 80 тыс. человек, умерли 1 256 заболевших. В июне 2021 года в Австралии началась новая волна распространения коронавируса, с которой власти до сих пор пытаются справиться, параллельно проводя вакцинацию жителей. Прививки против COVID-19 сделали почти 77% взрослых жителей страны, население которой составляет 25,6 млн. Более 10,8 млн австралийцев старше 12 лет (52,5%) получили два компонента вакцины.