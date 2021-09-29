Новый глава Тувы подтвердил полномочия Людмилы Нарусовой в Совете Федерации

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Тувы Владислав Ховалыг, вступивший в должность 28 сентября, назначил представителем от исполнительной власти республики в Совете Федерации Людмилу Нарусову, занимавшую эту должность с 2016 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале республиканского правительства.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну", - говорится в тексте документа.