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НОВОСТИ

Новый глава Тувы подтвердил полномочия Людмилы Нарусовой в Совете Федерации

10:00 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Тувы Владислав Ховалыг, вступивший в должность 28 сентября, назначил представителем от исполнительной власти республики в Совете Федерации Людмилу Нарусову, занимавшую эту должность с 2016 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале республиканского правительства.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну", - говорится в тексте документа.

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