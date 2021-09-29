Кабмин РФ не поддержал проект закона о добровольной государственной итоговой аттестации
10:05 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России не поддержало депутатский законопроект о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по желанию учащегося или для тех, кто идет в колледжи и техникумы. Текст официального отзыва размещен в думской электронной базе.
Законопроект внес в Госдуму зампредседателя комитета Госдумы седьмого созыва по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР). Документ предлагает проводить ГИА по образовательным программам основного общего образования только по желанию обучающегося или в случае поступления обучающегося на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования на конкурсной основе. При этом допускаться к ГИА будут только те, кто прошли образовательные программы основного общего образования и окончили 9-й или 10-й класс.
Как напоминают в кабмине, основное общее образование и среднее общее образование являются обязательными уровнями. "Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта, является гарантией качества образования и обеспечивает единство образовательного пространства и преемственность основных образовательных программ", - отмечается в отзыве правительства.
Как считают в кабмине, предлагаемый законопроектом подход не позволит получать объективные данные об уровне подготовки обучающихся, а также "создаст высокие риски снижения качества подготовки выпускников для продолжения обучения в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях".
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