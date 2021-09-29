Блинкен обвинил РФ в блокировании проведения совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве
10:20 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон "глубоко сожалеет" по поводу действий Москвы, которая, как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен, блокирует проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве, которое должно было состояться 27 сентября. Соответствующее заявление главы американской дипломатии распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.
"Вчера крупнейшая конференция по правам человека в Евразии должна была открыться в Варшаве, в Польше. К сожалению, Заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки правительства России помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека [в РФ]", - утверждал госсекретарь.
"США все равно ожидают, что ОБСЕ и государства-участники будут проводить обязательные ежегодные Заседания по реализации мер по вопросам человеческого измерения", - добавил глава американской дипломатии.
По словам Блинкена, США продолжат делать все возможное "для того, чтобы привлекать внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ".
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