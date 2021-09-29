Минфин предложил ряд корректировок в налогообложение физических лиц

10:32 Источник: Известия

Министерство финансов предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Об этом говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го (документ есть в распоряжении «Известий»).

Одно из предложений ведомства касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. Их могут обязать платить НДФЛ.

Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если куш меньше, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Впрочем, несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Например, в целях освобождения от налогообложения будут установлены предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.