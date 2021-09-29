Минфин предложил ряд корректировок в налогообложение физических лиц
10:32 29.09.2021 Источник: Известия
Министерство финансов предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Об этом говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го (документ есть в распоряжении «Известий»).
Одно из предложений ведомства касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. Их могут обязать платить НДФЛ.
Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если куш меньше, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.
Впрочем, несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Например, в целях освобождения от налогообложения будут установлены предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.
НОВОСТИ
- 11:20 29.09.2021
- Приход талибов к власти в Афганистане привел к росту цен на опиум на черном рынке - СМИ
- 11:10 29.09.2021
- Агентство Fitch подтвердило рейтинг дочернего банка Сбера в Казахстане на уровне «BBB-»
- 11:05 29.09.2021
- В Свердловской области покончил с собой солдат-срочник
- 11:00 29.09.2021
- Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс уволят непривитых медиков
- 10:20 29.09.2021
- Блинкен обвинил РФ в блокировании проведения совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве
- 10:05 29.09.2021
- Кабмин РФ не поддержал проект закона о добровольной государственной итоговой аттестации
- 10:00 29.09.2021
- Новый глава Тувы подтвердил полномочия Людмилы Нарусовой в Совете Федерации
- 09:32 29.09.2021
- Фумио Кисида избран председателем правящей партии Японии и станет 100-м премьером страны
- 09:20 29.09.2021
- Минздрав предложил разрешить ввоз в РФ незарегистрированных вакцин
- 09:05 29.09.2021
- Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать