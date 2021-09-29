Фумио Кисида избран председателем правящей партии Японии и станет 100-м премьером страны
09:32 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида в среду по итогам голосования во втором туре был избран новым председателем правящей в стране Либерально- демократической партии (ЛДП) и станет следующим премьер- министром. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого ведется на сайте партии.
Кисида набрал 257 из 427 голосов во втором туре, что позволило ему одержать победу. Его оппонент - экс-глава МИД и минобороны Японии Таро Коно набрал 170 голосов. Таким образом, Кисида получает пост нового председателя ЛДП и вскоре станет новым, 100-м по счету премьер-министром Японии.
Кисида выиграл выборы за счет перевеса в голосах от парламентских депутатов ЛДП, хотя у Коно была более широкая поддержка среди рядовых членов партии в регионах.
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