В Свердловской области покончил с собой солдат-срочник
11:05 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, совершил суицид, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Рядовой-срочник совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области. Официальным комментарием правоохранительных органов и представителей военного округа ТАСС пока не располагает.
Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться.
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