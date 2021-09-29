В Свердловской области покончил с собой солдат-срочник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, совершил суицид, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Рядовой-срочник совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области. Официальным комментарием правоохранительных органов и представителей военного округа ТАСС пока не располагает.

Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться.