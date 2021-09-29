Приход талибов к власти в Афганистане привел к росту цен на опиум на черном рынке - СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приход к власти в Афганистане представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) привел к резкому росту цен на опиум и другие наркотики на черном рынке в стране. К такому выводу пришла в среду газета "Таймс оф Индиа".

По ее данным, стоимость опиума увеличилась в Афганистане в три раза после 15 августа, когда талибы взяли под свой контроль Кабул. Контрабандисты платят сейчас местным производителям опиума по 100 долларов за один килограмм, на черном рынке в Европе цена этого наркотика превышает 50 долларов за один грамм.

Влияние на стоимость афганских наркотиков оказывают погодные условия, нестабильная обстановка в Афганистане и закрытие внешних границ, отмечает газета. Однако, по ее информации, рост цены на них производители опиума и его покупатели связывают прежде всего с заявлением в августе представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида о том, что талибы намерены при международной поддержке начать борьбу с незаконным оборотом наркотиков в стране.

Это заставило покупателей наркотиков в Афганистане готовиться к надвигающемуся сокращению производства опиума, спрос на продажу которого увеличился, что привело и к повышению внутренних цен на него, пишет "Таймс оф Индиа". При этом возможное начало борьбы "Талибана" с оборотом наркотиков заставило международную мафию ускорить их вывоз из страны для сбыта за рубежом. Об этом свидетельствует, в частности, захват таможенниками в сентябре в одном из портов индийского штата Гуджарат 3 тонн контрабандного героина из Афганистана.

В 2000 году, когда талибы находились у власти в Афганистане, они запретили выращивание опиумного мака как запрещенного исламом и практически уничтожили посевы этой культуры. После свержения в 2001 году власти талибов международной коалицией во главе с США выращивание опиумного мака в Афганистане возобновилось и росло из года в год. По данным ООН, в 2020 году в стране был произведено 6 300 тон опиума. Годовой доход Афганистана от продажи наркотиков составил 2 млрд долларов.

Выращивание опиумного мака остается единственным источником дохода для большого числа афганских крестьян, и это заставляет талибов с осторожностью подходить к осуществлению радикальных планов по искоренению производства наркотиков в стране. Для достижения этой цели Афганистану потребуется широкая международная поддержка, перспективы оказания которой пока остаются неясными, констатирует "Таймс оф Индиа".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.