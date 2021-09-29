В Демократической Республике Конго заживо сожгли восемь женщин

11:32 Источник: Lenta.ru

Жители Демократической Республики Конго сожгли восемь женщин, обвинив их в колдовстве, пишет The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.

По словам автора статьи, местные жители устроили «охоту на ведьм». Юристы утверждают, что с июня по сентябрь 2021 года более 300 женщин были обвинены в колдовстве. Специалисты возложили ответственность за происходящее на руководство страны, не желающее принимать меры.

«Полиция и система правосудия не выполняют свою работу», — подчеркнул профессор социологии Боско Мучукиву (Bosco Muchukiwa). Правозащитники добавили, что для выявления «ведьм» жители используют данные «колдунов» (баджакази). Именно их жертвами стали восемь женщин, которых сожгли на костре. По словам юристов, найти виновников убийств в таких случаях непросто — лидеры общин покрывают причастных к сожжению. Lenta.Ru