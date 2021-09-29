0
0
193
НОВОСТИ

В Демократической Республике Конго заживо сожгли восемь женщин

11:32 29.09.2021 Источник: Lenta.ru

Жители Демократической Республики Конго сожгли восемь женщин, обвинив их в колдовстве, пишет The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.

По словам автора статьи, местные жители устроили «охоту на ведьм». Юристы утверждают, что с июня по сентябрь 2021 года более 300 женщин были обвинены в колдовстве. Специалисты возложили ответственность за происходящее на руководство страны, не желающее принимать меры.

«Полиция и система правосудия не выполняют свою работу», — подчеркнул профессор социологии Боско Мучукиву (Bosco Muchukiwa). Правозащитники добавили, что для выявления «ведьм» жители используют данные «колдунов» (баджакази). Именно их жертвами стали восемь женщин, которых сожгли на костре. По словам юристов, найти виновников убийств в таких случаях непросто — лидеры общин покрывают причастных к сожжению.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 29.09.2021
Власти ФРГ не блокировали аккаунт немецкой версии RT, это решение YouTube - кабмин
0
0
13:00 29.09.2021
В Москве зарегистрировали 65 смертей из-за коронавируса за сутки
0
19
12:40 29.09.2021
Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий к Дню музыки
0
65
12:32 29.09.2021
Полиция ищет жителя Вологодской области, который застрелил женщину и скрылся с оружием
0
84
12:20 29.09.2021
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
0
114
12:18 29.09.2021
«Москвариум» представит 30 сентября программу ко Всемирному дню моря
0
103
12:05 29.09.2021
У Нуланд нет въездной визы в РФ, вопрос прорабатывается - Рябков
0
122
12:00 29.09.2021
В России зафиксировали 857 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
129
11:20 29.09.2021
Приход талибов к власти в Афганистане привел к росту цен на опиум на черном рынке - СМИ
0
182
11:10 29.09.2021
Агентство Fitch подтвердило рейтинг дочернего банка Сбера в Казахстане на уровне «BBB-»
0
187

Возврат к списку