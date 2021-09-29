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Агентство Fitch подтвердило рейтинг дочернего банка Сбера в Казахстане на уровне «BBB-»

11:10 29.09.2021

Международным рейтинговым агентством Fitch подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Сбербанка Казахстан на уровне «BBB-», по долгосрочным рейтингам дан прогноз «Стабильный».

Еще раз подтвержденный рейтинг банка соответствует инвестиционной категории рейтингов (от BBB- и выше), что в международной практике соответствует финансовой устойчивости эмитента и является одним из самых высоких среди банков второго уровня (БВУ) Казахстана.

Рейтинг устойчивости повышен до «bb» с «bb-», что по оценке Fitch отражает повышение рейтинга устойчивости и низкую уязвимость банка к потенциальному ухудшению качества активов в среднесрочной перспективе из-за более высокой прибыли до обесценения, а также наращивания капитала за последний год.

Также Fitch подтвердил национальный рейтинг банка на уровне «AA+ (kaz)», подтвердив тем самым высокую надежность банка по сравнению с другими кредитными организациями в Казахстане. По состоянию на 31 июля 2021 года ДБ АО «Сбербанк» занимает второе место по объему активов среди БВУ Казахстана. Активы банка составили 3,7 трлн тенге, ROE достиг 42%.

«Мы признательны коллегам за высокую оценку. Сбербанк Казахстан стабильно занимает лидирующие позиции на финансовом рынке республики, а также демонстрирует высокую ликвидность и уровень капитала. Мы всегда стремимся идти на встречу клиенту, предоставляя конкурентоспособные продукты и сервисы. Подтверждение высокого рейтинга является еще одним свидетельством эффективной работы обновленной команды дочернего банка, и правильности выбранной нами стратегии развития, направленной на клиентоцентричность и цифровую трансформацию», — отметил Тимур Козинцев, старший вице-президент и руководитель блока Sberbank International.

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