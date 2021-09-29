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НОВОСТИ

В России зафиксировали 857 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 430, до 7 487 138. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 456, до 6 653 941. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 857 против 852 днем ранее, до 206 388. Таким образом, максимум по числу умерших от новой болезни за сутки обновляется в стране второй день подряд. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,76%, следует из данных штаба.

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