У Нуланд нет въездной визы в РФ, вопрос прорабатывается - Рябков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд сейчас прорабатывается. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну.

"По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке", - сказал Рябков.