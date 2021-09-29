В Москве зарегистрировали 65 смертей из-за коронавируса за сутки
13:00 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 65 против 63 днем ранее, до 28 918. Прирост стал максимальным с 7 августа, следует из опубликованных в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 004 против 2 541 днем ранее, до 1 629 922. В относительном выражении прирост составил 0,19%.
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