Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка "Единой России", подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК, которое планируется принять на заседании в среду.

Согласно документу, от думских мандатов отказались еще два представителя "Единой России" из общефедеральной части списка партии - руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.