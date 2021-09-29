«Москвариум» представит 30 сентября программу ко Всемирному дню моря

12:18

Специальная программа, посвященная Всемирному дню моря будет представлена на ВДНХ «Мосаквариумом», посетителей ждут лекции, мастер-классы и другие интересные интерактивные мероприятия - сообщила пресс-служба «Мосаквариума» Агентству городских новостей «Москва».

«Центр океанографии и морской биологии «Мосаквариум» на ВДНХ в честь Всемирного дня моря, 30 сентября, подготовил специальную программу для детей и взрослых. Гости смогут посетить бесплатную лекцию, а также творческие мастер-классы. Участие в мероприятиях бесплатное, но для входа в экспозицию океанариума, где будут проходить мастер-классы и кормление рыб, необходимо приобрести билет», — рассказали в пресс-службе.

Также в зоне «Скаты и акулы» гостям впервые покажут подводное кормление рыб, которое будет проводиться водолазом «Москвариума»с помощью звуковых сигналов и специального кликера. В материале отмечается, что это совершенно новое слово в формате тренировки-кормления, позволяющее наладить особый контакт с рыбами, а также лучше изучить их среду обитания и способности. Ихтиолог центра во время кормления проведет открытую лекцию, в которой расскажет об акулах и скатах, их интеллектуальных способностях, повадках и пищевых привычках.

Гости праздника смогут полюбоваться на недавно родившихся детенышей кошачьих акул, а также с близкого расстояния понаблюдать за другими морскими обитателями.

С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте.