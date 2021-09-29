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НОВОСТИ

Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий к Дню музыки

12:40 29.09.2021

Специальная программа подготовлена московскими школами искусств к отмечающемуся 1 октября Международному дню музыки, в рамках программы запланировано более 20 мероприятий - сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Заммэра отметила, что «праздничная концертная программа ждет жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции».

В Малом зале детской школы искусств имени Стравинского пройдет концерт для дошколят Митино, а детской музыкальной школе имени Гольденвейзера преподавателями в джазовой обработке будет исполнено попурри из мультипликационного фильма «Бременские музыканты».

Преподаватели, учащиеся и выпускники детской музыкальной школы им. Нейгауза примут участие в концерте, педагоги - студенты Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского представят увертюру из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.

Все мероприятия бесплатные, регистрация не требуется.

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