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Власти ФРГ не блокировали аккаунт немецкой версии RT, это решение YouTube - кабмин

13:05 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокировка аккаунта RT DE - решение платформы YouTube, Берлин "принимает его к сведению". Об этом заявил в среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Эта мера - решение YouTube", - отметил он. "Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство", - добавил Зайберт.

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