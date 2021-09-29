Губернатор Владимирской области Сипягин значится в списке получающих думские мандаты

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин значится в списке избранных депутатов Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять депутатский мандат. Об этом свидетельствуют материалы ЦИК.

В списке тех, кто не написал заявление об отказе от мандата, Сипягин занимает пятую строчку.