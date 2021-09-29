Губернатор Владимирской области Сипягин значится в списке получающих думские мандаты
13:20 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин значится в списке избранных депутатов Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять депутатский мандат. Об этом свидетельствуют материалы ЦИК.
В списке тех, кто не написал заявление об отказе от мандата, Сипягин занимает пятую строчку.
НОВОСТИ
- 14:32 29.09.2021
- Ситуация с ростом заболеваемости ковидом в России требует внимания - Песков
- 14:12 29.09.2021
- Эрдогана в ходе визита в Сочи сопровождает глава нацразведки - СМИ
- 14:00 29.09.2021
- РФ не хотела бы, чтобы Украина использовала турецкое вооружение в Донбассе - Песков
- 13:47 29.09.2021
- В Москве подведи итоги «Утиной переписи»
- 13:32 29.09.2021
- Явлинский сообщил, что перенес операцию на сердце, чувствует себя нормально
- 13:07 29.09.2021
- Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью
- 13:05 29.09.2021
- Власти ФРГ не блокировали аккаунт немецкой версии RT, это решение YouTube - кабмин
- 13:00 29.09.2021
- В Москве зарегистрировали 65 смертей из-за коронавируса за сутки
- 12:40 29.09.2021
- Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий к Дню музыки
- 12:32 29.09.2021
- Полиция ищет жителя Вологодской области, который застрелил женщину и скрылся с оружием
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать