Явлинский сообщил, что перенес операцию на сердце, чувствует себя нормально
13:32 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце, в настоящее время чувствует себя нормально.
"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать", - написал он в среду в своем телеграм-канале.
Политик уточнил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей. Он поблагодарил всех "за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления", которые получает в последние дни.
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