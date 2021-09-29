Явлинский сообщил, что перенес операцию на сердце, чувствует себя нормально

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце, в настоящее время чувствует себя нормально.

"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать", - написал он в среду в своем телеграм-канале.

Политик уточнил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей. Он поблагодарил всех "за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления", которые получает в последние дни.