Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью

13:07

29 сентября депутаты Мосгордумы обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.

Некоторые автолюбители сознательно используют неисправные или модифицированные глушители, а также включают через установленные в индивидуальных транспортных средствах акустические системы громкую музыку, отмечают в московском парламенте. По этому предлагаемые поправки в КоАП РФ, и законопроект о внесении изменений в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и в КоАП столицы призваны обеспечить гражданам спокойствие и тишину по ночам.

Первое после летних каникул заседание Мосгордумы проводится по видеосвязи.