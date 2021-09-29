Мосгордума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за шум ночью
13:07 29.09.2021
29 сентября депутаты Мосгордумы обсудят законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время.
Некоторые автолюбители сознательно используют неисправные или модифицированные глушители, а также включают через установленные в индивидуальных транспортных средствах акустические системы громкую музыку, отмечают в московском парламенте. По этому предлагаемые поправки в КоАП РФ, и законопроект о внесении изменений в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и в КоАП столицы призваны обеспечить гражданам спокойствие и тишину по ночам.
Первое после летних каникул заседание Мосгордумы проводится по видеосвязи.
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