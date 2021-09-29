Эрдогана в ходе визита в Сочи сопровождает глава нацразведки - СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сопровождают в среду президента Тайипа Эрдогана в ходе его визита в Сочи, где с ним встретится президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, самолет президента Турции приземлился в Международном аэропорту Сочи в 12:15 мск. В воздушной гавани Эрдогана встречали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Турции в России Мехмет Самсар и генконсул Турции в Новороссийске Фырат Баяр.