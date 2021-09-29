Ситуация с ростом заболеваемости ковидом в России требует внимания - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль видит тенденцию роста заболеваемости ковидом в России, ситуация требует внимания. Об этом заявил журналистам в среду пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом", - сказал он.

Представитель Кремля констатировал, что власти видят "очень печальные антирекорды в плане смертности". "Конечно же, это требует нашего внимания", - признал он.