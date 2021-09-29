РФ и Турция нарастили товарооборот после пандемии - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы не только все компенсировали, что потеряли за пандемийный год, но и нарастили", - констатировал глава российского государства, говоря об экономических связях двух стран.