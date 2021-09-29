Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Госдуму
15:12 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Владимирской области Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы и сложить полномочия губернатора. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
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